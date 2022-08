Il Mondiale in Qatar è la grande incognita della stagione in corso. Cinquantadue giorni di sosta e prima quindici giornate di Serie A e sei di Champions League. "Complice la pandemia, le rose sono state ampliate a 26 giocatori e attualmente sono circa 110 i papabili «italiani» per Qatar 2022: un’ottantina di loro alla fine dovrebbe prendere il volo per un torneo che avrà per la prima volta i calciatori al picco della loro forma", è la conta fatta oggi dal Corriere della Sera.