Nel futuro prossimo dell'Inter c'è il finale di campionato e l'ultimo atto di Coppa Italia, in quello poco più lontano c'è un mercato che sarà di nuovo complicato da affrontare. "Il finale di stagione avrà un’influenza inevitabile sull’anno che verrà. Inzaghi resterà, l’ha confermato l’a.d. Marotta, vincere o meno lo scudetto però può cambiare il mercato e il valore dei giocatori, inferiore se a fine stagione non arriverà il titolo - riporta oggi il Corriere della Sera -. Va evitato lo scenario di passare dal possibile «Tripletino» all’accontentarsi della Supercoppa. Nei prossimi venti giorni l’Inter si gioca scudetto e Coppa Italia e un pezzo di futuro. La squadra subirà un restyling profondo, molti saluteranno, anche più di un big, il bisogno di chiudere il bilancio in attivo è risaputo. Ma da dove e come ripartire, se il ciclo si è chiuso o resta ancora aperto, lo decide l’Inter di oggi, quella di Inzaghi".