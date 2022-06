Ieri era il giorno del primo contatto fra l’Atletico Madrid e l’entourage di Paulo Dybala, registrato dopo la visita di mercoledì da parte di Jorge Antun, procuratore del calciatore argentino, nella sede dell'Inter. Secondo il Corriere della Sera, i Colchoneros non hanno fatto mosse in grado di spaventare i nerazzurri, manifestando solo un timido interesse senza offerte concrete. Un punto a favore dell’Inter, dunque: e non è ipotesi tanto lontana dalla realtà quella di poter costruire un tridente delle meraviglie con la Joya, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.