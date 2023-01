La Lega Serie A comincia a lavorare sulla vendita dei diritti tv 2024-2027. Come spiega il Corriere della Sera, "i club si aspettano l’entrata in scena di nuovi colossi. In primis una compagnia telefonica, ma anche Prime, Apple, Paramount e Netflix. Fra le proposte allo studio la realizzazione del canale della Lega, da produrre in casa e distribuire alle varie piattaforme".