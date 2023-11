Il Corriere della Sera si concentra oggi sull'ottimo lavoro fatto dalla difesa interista in questo primo scorcio di stagione. Un reparto costruito con gli innesti di Sommer e Pavard in aggiunta a chi già c'era. La sfida tra la retroguardia di Inzaghi e l'attacco dell'Atalanta si annuncia esaltante. Gli ospiti vantano miglior difesa e miglior attacco in A, con sette clean sheet.

Affronteranno uno Scamacca che a Empoli ha sfoderato una prestazione super, dopo aver scelto in estate i bergamaschi rispetto alla destinazione milanese. Inzaghi gli piazzerà su Acerbi, che ha già annullato Giroud e Lukaku dopo aver fatto benissimo anche contro Haaland in finale di Champions. Anche De Vrij è tornato una certezza. Inzaghi sembra aver trovato grande equilibrio di squadra.