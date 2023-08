L'Inter cambia pelle. In attesa di nuovi innesti, sono sei i giocatori entrati in campo nella finale di Istanbul del 10 giugno in Champions League che non ci sono più e quattro quelli che si sono aggiunti, secondo l'ipotetica formazione titolare del Corriere della Sera. "Arrivi come Frattesi, Thuram, Bisseck e Samardzic abbassano l’età media e assieme a Cuadrado portano verticalità, gol, creatività e dribbling in più a una squadra che l’anno scorso ha fatto fatica per sbloccare le partite contro le avversarie medio-piccole - si legge -. Manca ancora un attaccante: due se partirà anche Correa.

E saranno tasselli chiave, per i quali è giusto prendere tempo. Il portiere Sommer è arrivato: dà garanzie, ma Inzaghi non potrà giocare con undici giocatori di movimento come faceva con Onana. Anche per questo sarà un’Inter diversa, con capitan Lautaro più che mai al centro di tutto. La continuità in chiave scudetto è la sfida che il tecnico deve vincere, ben sapendo che ripetere la cavalcata in Champions è complicato".