E' stato emesso ieri il primo Daspo per un ultrà dell'Inter che ha aggredito e spinto a terra un tifoso che non voleva abbandonare il secondo anello verde durante la gara casalinga con la Samp di sabato sera. Un’altra decina di ultras della Curva Nord, quelli che hanno "provocato il deflusso", sono stati identificati in attesa delle valutazioni della procura. Sono questi, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, primi esiti delle indagini sullo svuotamento forzato del settore che contiene il tifo organizzato nerazzurro per omaggiare il capo ultrà, e pluripregiudicato, Vittorio Boiocchi, ucciso in un agguato sotto casa un’ora prima dell’inizio del match.