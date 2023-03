C'è anche l'opzione De Zerbi, ma ha una clausola rescissoria da 15 milioni. Il quotidiano assicura che "i rapporti tra Conte e Marotta restano buoni: per i bookmaker è la destinazione più probabile, seguita dalla Juve". Di certo l'allenatore dovrà abbassare le sue richieste economiche. "L’ipotesi di un anno sabbatico a studiare calcio, senza farsi logorare dalle pressioni di vincere a ogni costo, non è a priori da scartare. Sempre che non arrivi una chiamata da Parigi per il dopo Galtier: le risorse dello sceicco stimolerebbero le ambizioni dell’ex c.t. azzurro", chiosa il quotidiano.