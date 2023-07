Oltre ai discorsi riguardanti Sommer e Samardzic, l'Inter lavorerà questa settimana per trovare una sistemazione a Joaquin Correa. Se parte l'argentino, come scrive il Corriere della Sera, il ballottaggio sarà tra Balogun e Sanchez. "Di prospettiva ma forse troppo caro il primo; una garanzia il cileno, che arrivando cartellino in mano permetterebbe a Marotta e ad Ausilio di conservare un importante tesoretto a livello di prima punta, acquisto che non si può sbagliare", riporta il quotidiano.