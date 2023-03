Restano le difficoltà di Steven Zhang, che nel maggio 2024 dovrà restituire il prestito a Oaktree (350 milioni interessi compresi) per evitare di perdere l'Inter senza incassare alcunché. "La vicenda stadio, evidentemente, ha complicato ogni ipotesi di cessione del club - spiega il Corriere dello Sport -. Il Tribunale di Milano, invece, ha rinviato a fine aprile l’udienza per la causa che China Construction Bank Asia ha intentato contro Zhang per la restituzione di un debito da oltre 300 milioni".