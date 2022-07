Il Corriere dello Sport conferma le indiscrezioni di mercato pubblicate ieri in Brasile: Arturo Vidal è praticamente un giocatore del Flamengo. Quando firmerà per il club rubronegro, il cileno riceverà dal club milanese 4 milioni di euro lordi, tassati con il Decreto Crescita, ovvero i soldi della prima stagione nerazzurra che aveva spostato per non gravare nel 2020-21 i conti del club. Diverso il discorso per Alexis Sanchez: in Viale della Liberazione, spiegano i colleghi del Corsport, non è arrivato alcun segnale dal Mengão, anche se la speranza è che qualcuno si faccia vivo.