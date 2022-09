Il Corriere dello Sport, riferendosi all'incontro avvenuto ieri ad Appiano tra squadra, staff tecnico e dirigenza, parla di "terapia di gruppo". "È questo il modo con cui l’Inter ha scelto di affrontare la prima crisi stagionale: difficile, infatti, definire diversamente le 3 sconfitte rimediate nelle ultime 4 gare ufficiali - si legge -. Lo spirito della riunione era chiaramente costruttivo: tutti hanno avuto l'opportunità di parlare schiettamente e di far capire quello che va e quello che non va. L’obiettivo, però, è chiaramente quello di ritrovare compattezza, in modo da uscire tutti assieme da questo momento negativo. La dirigenza, in modo particolare, si è messa a disposizione per dare sostegno e supporto, per intervenire direttamente in caso di particolari criticità. Alla base, però, c’è la consapevolezza che, se l’Inter si è “impiantata sui pedali” già dopo poche partite, la responsabilità è di tutti e che tutti, a seconda delle competenze, sono chiamati a dare qualcosa di più".