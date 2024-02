Venerdì al Meazza, contro la Salernitana, Inzaghi potrebbe fare qualche cambio di formazione considerando poi l'impegno in Champions di martedì 20, sempre a Milano, con l'Atletico Madrid.

Secondo il Corriere dello Sport, in campionato non è da escludere un iniziale riposo per alcuni di quelli finora più spremuti come Lautaro, Mkhitaryan e Darmian: scalpitano Arnautovic, Klaassen e Dumfries. Anche Pavard potrebbe tirare il fiato in favore di Bisseck. Da valutare Frattesi e Acerbi: il centrocampista dovrebbe tornare a disposizione, mentre il difensore ha accusato un problema al polpaccio destro contro la Roma.