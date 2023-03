La sosta delle Nazionali ormai agli sgoccioli fa cominciare il countdown verso Inter-Fiorentina, in programma sabato a San Siro. Da oggi pomeriggio, si legge sul Corriere dello Sport, ci sarà modo di capire come stanno gli acciaccati Skriniar, Dimarco, Bastoni e Gosens. "È sulla fascia che Inzaghi, al netto delle indicazioni di settimana scorsa, rischia di trovarsi con gli uomini contati", si legge.

Quel che è certo è che mancherà D’Ambrosio, che ha rimediato due turni di squalifica per il parapiglia che si è scatenato dopo il derby d'Italia. In attacco, conclude il pezzo del quotidiano romano, Romelu Lukaku, reduce da tre gol segnati alla Svezia, si candida fortemente a far coppia con Lautaro Martinez.