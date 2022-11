I non convocati per il Mondiale o per le rispettive nazionali, da oggi è in vacanza. Come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, Simone Inzaghi ha annullato la seduta prevista per questa mattina, anticipando il rompete le righe. "Il ritrovo è previsto per il 2 dicembre. Poi il 4 scatterà il mini-ritiro a Malta", si legge.