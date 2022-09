Derby in testa ma non solo. Se Milan e Inter si affronteranno questo pomeriggio per il primo testa a testa stagionale, entrambe volgono seppur fugacemente già il pensiero a mercoledì, quando suonerà per la prima volta in stagione l'inno della Champions League e delle altre competizioni europee, Europa league e Conference, che riguardano le altre squadre italiane qualificate. Proprio in vista delle competizioni europee che stanno per ripartire, sono state consegnate ieri le liste Uefa. Di seguito le liste complete di tutte le squadre italiane.