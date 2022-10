In campo l'Inter migliore per battere il Viktoria Plzen e staccare incredibilmente con un turno di anticipo il pass per gli ottavi di Champions League. Secondo il Corriere dello Sport, a Inzaghi restano solo un paio di dubbi: "A sinistra, tra Dimarco e lo scalpitante Gosens, e al centro della difesa, tra il favorito Acerbi e De Vrij. Le novità rispetto all’undici di Firenze, dunque, saranno Dzeko in attacco, Dumfries a destra e Bastoni nel pacchetto difensivo".

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.