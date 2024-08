Taremi sembrava già sicuro di una maglia per l'esordio con il Genoa. E invece il suo infortunio ha cambiato tutto, costringendo in qualche modo Lautaro e Thuram ad accelerare il rientro. Come spiega il Corriere dello Sport, insomma, Inzaghi ripartirà ancora dalla Thu-La, la coppia autrice lo scorso anno di una stagione straordinaria.

A Genova, in attacco, ancora il francese e l'argentino, che si sono riposati il minimo sindacale dopo le fatiche con le nazionali. Thuram si sta già allenando con i compagni da qualche giorno, mentre Lautaro tornerà domani a sgambettare.

Secondo il quotidiano romano, però, in attacco resta un rebus, quello relativo all'eventuale arrivo di un'altra punta con caratteristiche diverse da quelle attualmente in rosa. Tutto, però, passa dall'addio di Correa e dal futuro di Arnautovic. L’austriaco ha più volte espresso la volontà di restare, ma dal canto suo Inzaghi ha sempre parlato con i dirigenti di possibile quinta punta per evitare a stagione in corso di ritrovarsi in emergenza, proprio come successo in questi giorni per via del guaio fisico di Taremi.