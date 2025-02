Era il 3 settembre 2023 quando Marcus Thuram gonfiava la porta per la prima volta in campionato con la maglia dell'Inter. Avversario? La Fiorentina, esattamente come stasera. Il Tikus - come sottolinea il Corriere dello Sport - è cresciuto tantissimo in questo anno e mezzo a Milano e oggi è una delle punte migliori d'Europa.

Oggi però non è scontato che parta dall'inizio: ieri Inzaghi lo ha provato nel solito tandem con Lautaro, ma il fatto che questa mattina ci sarà un’ulteriore seduta di rifinitura - secondo il quotidiano romano - lascia spazio a eventuali correzioni, come peraltro è accaduto in occasione delle ultime notturne. La sfida è con Taremi.



Dimarco ha smaltito l'influenza, ma non è ancora al top e partirà dalla panchina in favore di Carlos Augusto che è in vantaggio su Zalewski. Dal 1' Darmian, Pavard e Acerbi. Zielinski insidia Mkhitaryan.