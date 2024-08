Taremi dovrà stare ai box un paio di settimane. Secondo il Corriere dello Sport, l'iraniano è a rischio per il Genoa e potrebbe tornare per il Lecce alla seconda giornata. Certamente non ci sarà stasera a Pisa e salterà pure Al-Ittihad e Chelsea.

Oggi - prevede il quotidiano romano - Inzaghi dovrebbe puntare su Correa-Arnautovic, ma attenzione a Mkhitaryan che potrebbe essere adattato davanti con Zielinski mezzala.

Per il resto, contro il fratello Filippo, Simone dovrebbe schierare dal 1' Acerbi, Bastoni, Barella e Dimarco, tornati da poco dopo le fatiche di Euro 24. Titolari pure Martinez, Bisseck e Asllani. Prima convocazione per Calhanoglu e Sommer, mentre restano a Milano sia Thuram che Pavard.