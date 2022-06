"La data e la sede della finale di Supercoppa italiana 2022 tra il Milan e l'Inter saranno note a settembre, quando entreranno nel vivo i colloqui tra gli organizzatori arabi e la Lega, ma tutto lascia pensare che tra Riyad e Jeddah la scelta cadrà sulla capitale Riyad e che il match possa andare in scena mercoledì 18 gennaio". Lo scrive stamane il Corriere dello Sport, che non scarta l'opzione legata alla settimana precedente visto che dal 10 al 12 e dal 17 al 19 sono in programma gli ottavi di Coppa Italia.