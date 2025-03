La frattura al metatarso è ormai un ricordo: Petar Sucic si è ripreso totalmente e, dopo essere tornato a disposizione con la Dinamo Zagabria, il 21enne talento già acquistato dall'Inter ha indossato nuovamente anche la casacca della Croazia.

Fermo dallo scorso novembre, Sucic è entrato in campo nel finale del match contro la Francia giovedì scorso, partita vinta 2-0 dai padroni di casa con i gol di Budimir e Perisic. "Questo rientro significa molto per me, così come il fatto di poter aiutare la mia nazionale. Sono stato fuori per un lungo periodo e ora mi sto rimettendo in forma", ha detto al termine della partita il nuovo centrocampista nerazzurro.

Come sottolinea il Corsport, il croato classe 2003 vestirà la maglia interista dopo che l’accordo sul suo trasferimento è stato trovato nei mesi scorsi sulla base di 14 milioni di euro, più 2,5 milioni di bonus e una percentuale sulla plusvalenza di rivendita pari al 10%. "Sucic in chiave futura rappresenterà in mezzo al campo il successore di Frattesi, che appare sempre di più destinato a lasciare l’Inter", si legge.