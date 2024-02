La capolista Inter stritola la Salernitana ultima in classifica, ma ad impressionare il Corriere dello Sport è il modo in cui i nerazzurri hanno risolto la pratica. La banda di Inzaghi l'ha fatto da squadra seria e concentrata, senza sottovalutare l'avversario. Uno strapotere testimoniato dalle 26 conclusioni, quattro gol, due legni e il 15° clean sheet in 24 giornate.

"Inter, ciao ciao Juve" è il titolo scelto oggi dal giornale romano per sottolineare l'allungo a +10 sui bianconeri, oggi impegnati a Verona. Ora la testa è tutta sulla Champions e all'Atletico Madrid.