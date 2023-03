Senza incantare, l'Inter ha battuto il Lecce dimenticando il brutto passo falso di Bologna. Lo ha fatto con la ricetta anti-discontinuità indicata da Simone Inzaghi alla vigilia della partita: la massima concentrazione, per tutti i 90’ e in tutte le fasi. "Siamo stati intensi per l'intera la gara. L’approccio è stato quello giusto. E non abbiamo concesso nulla a un avversario che aveva messo in difficoltà altre grandi squadre", ha commentato il tecnico a margine della vittoria.