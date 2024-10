Luciano Spalletti ha usato una telefonata di chiarimento per risolvere il disguido con Simone Inzaghi. Il Corriere dello Sport parla di contatto avvenuto tra i due nella serata di venerdì, all'indomani di Italia-Belgio: il ct, scrive il giornale romano, "era mortificato per il clamore suscitato dalla risposta" che lui stesso aveva dato ai microfoni di Rai Sport. L'allenatore dell'Inter era invece "molto più dispiaciuto di lui" perché non si aspettava un'uscita del genere, ma è stato disponibile al chiarimento.