Discorso diverso per l'altro acquisto di gennaio, Felipe Caicedo, ancor meno utilizzato del tedesco: due presenze per complessivi 4' più recupero dal suo arrivo a Milano. "E' arrivato dal Genoa anche lui non al top a causa di un problema muscolare e non ha potuto sfruttare neppure le settimane in cui Correa era out per infortunio. Adesso che il Tucu è tornato a disposizione e spera in un finale di stagione importante per giustificare l'investimento estivo per averlo (31 milioni complessivi), Felipe rischia di essere ancora più spettatore, ma lui si sta comunque allenando forte, convinto che la sua fisicità negli ultimi minuti di partita possa essere un'alternativa importante a quella di Dzeko", si legge sul quotidiano romano.