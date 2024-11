Dopo qualche critica di troppo, Yann Sommer è tornato a prendere i complimenti viste le parate su Oristanio e poi su Pohjanpalo. Due interventi decisivi ai fini del risultato finale contro il Venezia, visto che nell'altra area i suoi compagni si sono divorati di tutto.

Come scrive oggi il Corsport, il portiere svizzero ha portato a quattro il conteggio dei clean-sheet (contro Roma, Young Boys, Empoli e Venezia) nelle ultime 5 partite: fa eccezione solo il pazzo big match contro la Juve. In Champions, invece, la porta nerazzurra non è ancora stata violata.

A 35 anni Sommer non ha ancora smesso di sorprendere, dimostrando grandi capacità di reazione - si legge - anche di fronte ad alcune critiche. Rispetto al muro dell’anno scorso, in questa stagione il compito per l’ex Bayern è ben più arduo perché dall’area interista passano molti più pericoli. Arsenal e Napoli saranno due banchi di prova ulteriori per verificare la tenuta del muro.