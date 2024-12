I recenti casi di Edoardo Bove e del tifoso dell'Inter colpito da malore sulle tribune di San Siro durante la sfida di Coppa Italia con l'Udinese hanno spinto il club nerazzurro ad una lodevole e importante iniziativa. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, ieri mattina il direttore sanitario Piero Volpi ha organizzato un incontro formativo tra i responsabili della rianimazione dello stadio di San Siro (il professor Alessandro Geddo e il dottor Maurizio Monfredini), i giocatori e lo staff nerazzurro. L'obiettivo era di istruirli sul primo soccorso immediato da mettere in atto in caso di emergenze mediche sul campo.