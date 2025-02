Ennesimo contrattempo in casa Inter: si ferma pure Zalewski, che era candidato a giocare dal 1' oggi contro la Lazio. Come riferisce il Corriere dello Sport, il polacco si è fermato nell'allenamento di ieri per un problema al soleo della gamba destra.

Secondo il quotidiano romano, l'esterno rimarrà fuori due settimane, provando a tornare arruolabile per il ritorno di Champions (11 marzo a San Siro contro il Feyenoord) oppure per il big match contro l’Atalanta di cinque giorni dopo, nell’ultima partita prima della sosta per le nazionali.

Ed è di nuovo emergenza soprattutto sulle corsie considerando anche il persistere dell'assenza di Carlos Augusto. Sul fronte offensivo, infine, gli esami strumentali sostenuti dall'argentino Correa non hanno evidenziato guai al ginocchio ed è stato scongiurato così il rischio di un lungo stop.