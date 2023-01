La manita rifilata dal Napoli alla Juventus "è un’altra mazzata per le milanesi" in ottica scudetto. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport , sottolineando che, a meno di crolli clamorosi della capolista, Inter e Milan sono ora obbligate a puntare soprattutto sulle coppe, a cominciare dalla Supercoppa Italiana di mercoledì prossimo a Riyad, passando poi per gli appuntamenti in Champions League e per la Coppa Italia (quest'ultima, ovviamente, in riferimento solo ai nerazzurri, vista l'eliminazione dei rossoneri per mano del Torino).

"Ora però Milan e Inter si stanno avvicinando verso il primo traguardo della loro stagione, la Supercoppa di Riyad - ricorda il quotidiano -. L’anno scorso le milanesi si sono divise i tre titoli nazionali, quello più importante a Pioli, le due coppe a Inzaghi che, con l’allargamento della bacheca, ha salvato, seppure in parte, la sua stagione. Ma ancora prima del derby in programma mercoledì prossimo, dovranno riprendersi già oggi in campionato, nel tardo pomeriggio il Milan in trasferta a Lecce e in serata l’Inter in casa col Verona. Sono partite che le milanesi devono vincere, se non per tornare a sperare nel titolo almeno per evitare prima di tutto un accenno di crisi, diciamo per risolvere le difficoltà attuali, e poi per presentarsi un po’ rinfrancate alla sfida di Riyad".