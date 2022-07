"È vero, mancano ancora quasi due mesi di mercato, ma l’Inter si è guadagnata la pole in vista del Gran Premio scudetto . Possibile che qualche altra squadra la possa affiancare - la Juventus si sta ristrutturando ma deve recuperare certezze, il Milan , di fatto, deve ancora cominciare la sua campagna di rafforzamento - ma difficilmente potrà metterle il muso avanti". Lo scrive stamane il Corriere dello Sport , che dunque carica già di grande responsabilità Simone Inzaghi per la prossima stagione.

"Inutile nasconderlo, il ritorno di Lukaku fa tutta la differenza del mondo - spiega il quotidiano romano -. Se, la scorsa estate, ai nastri di partenza del campionato, il suo addio aveva fatto retrocedere l’Inter addirittura tra le semplici pretendenti a un posto Champions, ora che Big Rom è tornato per dominare la scena, i nerazzurri diventano automaticamente i favoriti per il prossimo tricolore".

Senza scudetto, ma la scorsa stagione ha confermato la forza della rosa e la qualità di Inzaghi, capace di conquistare due trofei e di mettere paura al Liverpool in Champions. "Alla luce di quanto ha insistito e premuto per riavere Big Rom in squadra (mettendolo senza alcun dubbio davanti a Dybala), la sensazione è che il ruolo di favorito, a Inzaghi vada tutt’altro che stretto", asserisce il Corsport.