Secondo il Corriere dello Sport, in casa Inter c'è da risolvere un problema: quello relativo agli scontri diretti. Fin qui - si legge - il rendimento non soddisfa: vittorie con romane e Atalanta; pari con Juve, Napoli e Milan; sconfitta nel derby d'andata. L'anno scorso i nerazzurri erano stati praticamente perfetti, ora invece faticano. Sempre stando a quanto riferisce il quotidiano romano.

"In un duello testa a testa come si annuncia quello tra Inter e Napoli, ogni gara conta, ogni punto perso può essere decisivo e gli scontri diretti diventano snodi fondamentali. E, in questo senso, i nerazzurri sono attesi da un mese di fuoco. Tra due domeniche, infatti, ci sarà il viaggio in casa della Juventus. Ma soprattutto, il 2 marzo, è in programma la sfida delle sfide al Maradona, contro Conte i suoi uomini. Inoltre, tanto per gradire, prima di quell’appuntamento, la banda di Inzaghi avrà anche il doppio confronto con la Fiorentina e pure l’intermezzo del quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio", spiega il CdS.

Considerando il calendario che ha messo spesso e volentieri questi big-match a ridosso di impegni di Champions, la sensazione è che i nerazzurri abbiano pagato questo doppio sforzo mentale ravvicinato.