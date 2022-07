L'assenza di Alexis Sanchez in quel di Ferrara, dove l'Inter ieri si è giocata la seconda amichevole ufficiale della stagione, ha dato, secondo il Corriere dello Sport, un'indicazione precisa che il cileno non può ignorare. La mossa di Inzaghi, concertata dalla dirigenza, come sottolinea il quotidiano romano, "ha l'intento di far capire in maniera ancora più netta al cileno che non rientra nei piani". Un concetto che il Niño dovrebbe aver ben compreso e sebbene lo stesso giocatore non abbia intenzione alcuna di 'convincere' Inzaghi a cambiare idea in merito alla sua posizione, resta sempre il peso dei 7 milioni netti (quasi 10 lordi) d'ingaggio che l'ex Arsenal percepisce per 'restare a far palestra' ad Appiano. "Sulla cifra - per la buonuscita - le parti sono in trattativa - si legge - ma da ieri sera le carte, o se preferite le prospettive future in caso di mancato accordo o di braccio di ferro da parte del Niño Maravilla, sono tutte sul tavolo".