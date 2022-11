Cristiano Ronaldo è il protagonista più atteso dei Mondiali per almeno due motivi, secondo il Corriere dello Sport: "per ciò che rappresenta e per le condizioni in cui si è presentato, da fenomeno prossimo alla disoccupazione e in cerca di un altrove". Se CR7 si trova in questa situazione è certamente per le scelte di carriera che ha presa, come quella di legarsi alla Juve lasciando il Real Madrid nell'estate 2018.