Un eventuale ko in Sardegna contro il Cagliari ultimo in classifica potrebbe far abbassare il sipario sul matrimonio tra José Mourinho e la Roma. Questo lo scenario descritto dal Corriere dello Sport, che tra le pagine della sua edizione odierna spiega che "Dan Friedkin avrebbe voluto cacciarlo subito dopo la sconfitta di Marassi, ovvero nella settimana della Ryder Cup, l’evento che l’aveva spinto a ripresentarsi a Trigoria. Solo l’intervento di Tiago Pinto riuscì a evitare - almeno temporaneamente - quella che si può considerare un’autentica follia tecnico-ambientale".

L’avventura dello Special One nella Capitale appare comunque a tempo: se domani dovesse perdere col Cagliari, l'ex Inter andrebbe incontro al licenziamento e la squadra sarebbe immediatamente affidata a un'altra guida tecnica, approfiittando della pausa delle Nazionali. Dalla Germania filtra con insistenza il nome di Hans-Dieter Flick.