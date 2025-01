Chiuso definitivamente il "caso Frattesi". A mettere la parola "fine" su questa telenovela di mercato ci ha pensato l'agente Beppe Riso, ieri in sede per il rinnovo del baby De Pieri, che l'altra sera ha debuttato in prima squadra nella sfida di Champions con il Monaco.

"Frattesi? Non ne abbiamo discusso. L’Inter non vuole cederlo. Più che altro era una cosa mia. Discorsi con la Roma? A inizio mercato... Ma ribadisco: era un’idea mia. Non era né di Davide né dell’Inter. Frattesi è contento, l’ha anche detto", ha spiegato ieri Riso.

Per il Corriere dello Sport, dunque, caso definitivamente chiuso. "Con Riso che si è preso tutta la responsabilità della vicenda".