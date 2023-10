Anche il Corsport conferma: arrivano novità per quanto riguarda la famiglia degli sponsor interisti. "Sta per fare il suo ingresso nel gruppo Qatar Airways, come compagnia aerea ufficiale - si legge -. Al raggiungimento dell’accordo sta contribuendo anche Zanetti e per i forzieri di viale Liberazione l'incasso sarà sostanzioso. Attenzione, però, perché non sono da escludere sviluppi ulteriori: non sarebbe una sorpresa, infatti, se, a fine stagione, una volta scaduto il contratto con Paramount, proprio Qatar Airways diventasse nuovo main sponsor", sottolinea il quotidiano romano.