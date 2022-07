Andrea Pinamonti è stretto tra Atalanta e Sassuolo. Il Monza, per ora, è il piano B. Ne scrive oggi il Corriere dello Sport secondo cui l'attaccante vuole "uno scatto di carriera" e per questo preferirebbe uno dei primi due progetti, invece di quello brianzolo. " Di certo, tra Monza e Inter non sarebbe difficile arrivare ad una stretta di mano: i nerazzurri sarebbero disposti a scontare il cartellino del giocatore fino a 20 milioni, a patto che venga inserita una recompra", specifica il Corsport.