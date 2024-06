Quella in arrivo sarà l'estate della svolta per Tajon Buchanan, reduce dai primi sei mesi di ambientamento a Milano e pronto a prendersi l'Inter a partire dalla prossima stagione. Lo assicura oggi il Corriere dello Sport mentre analizza i prossimi step del canadese: terminato il lungo apprendistato dalle parti di Appiano, per l'ex Bruges l'attenzione è ora tutta sulla Copa America e su quello che sarà il futuro in nerazzurro.

Nell'annata 2024/25, infatti, è possibile che TJ possa ritagliarsi spazio in più, considerando l'addio certo di Juan Cuadrado e quello probabile di Denzel Dumfries: la cessione dell'olandese "aprirebbe un’autostrada" sulla possibilità di vedere Buchanan anche sulla fascia destra come titolare o come alternativa al solito Darmian, impiegabile anche nella difesa a tre.