Altra sosta senza convocazione in nazionale per Benjamin Pavard, bocciato da Deschamps e rimasto a Milano ad allenarsi con il resto dei nerazzurri.

Come conferma il Corriere dello Sport, non è stato un avvio di stagione brillante per il francese, titolare a corrente alternata in nerazzurro e "dimenticato" da Deschamps come gli era già accaduto durante l'ultimo Europeo, vissuto senza nemmeno un minuto in campo.

Inzaghi ha sempre enorme fiducia nell'ex Bayern, anche se le quotazioni di Bisseck sono in ascesa e Benjamin non è stato impeccabile quando utilizzato. Ma - come sottolinea il quotidiano romano - con il tecnico nerazzurro problemi non ce ne sono e, al contrario, il rapporto continua ad essere di massima stima e fiducia. Ora starà a lui recuperare il terreno perso e tornare a splendere: facile pensare che sarà lui il titolare a Roma alla ripresa dopo la sosta, con Bisseck dal 1' in Champions a Berna.