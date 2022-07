Inizia oggi anche ufficialmente la stagione dell'Inter con il ritiro di Appiano Gentile. Come informa il Corriere dello Sport, ci saranno Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, Darmian e Gosens; i nuovi arrivati Onana, Bellanova, Asllani e Mkhitaryan; chi è ancora in cerca di sistemazione, come Pirola (ma potrebbe restare), Agoume , Pinamonti, Salcedo e Mulattieri. "Mancheranno, invece, almeno per il momento, Dalbert e Lazaro. Il resto della truppa si aggregherà a scaglioni - ribadisce il Corsport -. I primi, venerdì, saranno gli argentini Martinez e Correa, con l’aggiunta di Lukaku. Gagliardini, che aveva chiuso la stagione con un’infrazione al piede sinistro, dovrà lavorare a parte ancora per qualche tempo. A differenza di Mkhitaryan, che ha smaltito il guaio muscolare rimediato nella finale di Conference League: dovrebbero bastare un paio di giorni di lavoro differenziato. L’armeno, peraltro, è stato già ad Appiano Gentile per alcune sedute di fisioterapia".