Piero Ausilio è volato in Inghilterra per capire le intenzioni reali del Manchester United per André Onana. Secondo il Corriere dello Sport, tutto è in evoluzione perché, prima di dare l'assalto al camerunese, Ten Hag deve salutare De Gea. "Secondo indiscrezioni, invece, dopo che De Gea avrebbe di fatto accettato un rinnovo a cifre sensibilmente ridotte, in questi giorni gli sarebbe stato proposto un nuovo accordo, con un ulteriore taglio dei suoi emolumenti, con il fine di farsi dire di no e chiudere la partita.

Logico che si stia alzando il livello di tensione. E logico, pure, che non sia ancora arrivato il momento di farsi avanti ufficialmente con l’Inter", si legge. No ai 40 milioni paventati dallo United: l'Inter, per Onana, chiede 60 milioni, magari con dentro dei bonus.