Archiviata la vittoria sulla Salernitana, l'Inter si è già sintonizzata sulle frequenze Champions: martedì al Meazza arriva l'Atletico Madrid di Simeone.

Come riferisce il Corsport, se Dimarco è certo di riprendersi una maglia a sinistra dopo la panchina di venerdì, non altrettanto può dirsi di Darmian: resta aperto il ballottaggio a destra tra l'ex Torino e Dumfries, che ha dimostrato di aver ritrovato la condizione e che, a differenza dell’azzurro, ha una fisicità e una potenza che potrebbero fare comodo contro gli spagnoli. Starà a Inzaghi sciogliere il dubbio. E occhio a Buchanan, molto positivo all'esordio: può essere una carta importante da giocarsi a gara in corso.