"Continuità gestionale, ma anche alcune linee guida e, soprattutto, un indirizzo: l’età media della rosa va abbassata. È questa l’impronta che Oaktree vuole dare all’Inter che verrà", si legge sul Corriere dello Sport che va subito al punto spiegando il perché l'ormai praticamente ex difensore dell'Atletico Madrid, Hermoso non scalda i cuori di Viale della Liberazione: i dubbi su di lui sono emersi per una questione anagrafica: "Perfetto tatticamente, lo spagnolo è considerato già al limite, se poi le sue richieste d’ingaggio dovessero essere particolarmente consistenti…" difficilmente la trattativa può decollare.

"Il ringiovanimento richiederà tempo", sottolinea il quotidiano romano che precisa: "Tuttavia, già gli attuali movimenti vanno in quella direzione. Basti pensare ai tre 2006 che l’Inter ha messo nel mirino. Uno, Topalovic, del Domzalem, Alex Perez del Betis Siviglia e Leoni della Sampdoria. Per i difensori, "le trattative sono avviate da tempo: per il primo, l’Inter ha appena recapitato una nuova offerta, che tutto lascia credere venga accettata; per il secondo, invece, c’è una vasta concorrenza, ma il canale preferenziale con la Sampdoria potrebbe agevolare". Ma non solo. Nel mirino c'è Tessman che, "se dovesse abbassare le richieste d’ingaggio, potrebbe arrivare dal Venezia (dopo una stagione in prestito)".

Per quanto riguarda le uscite invece, è confermata, "la 'regola' di mantenere il controllo sui giovani di migliore prospettive", come accaduto con Fabbian lo scorso anno e come succederà con Oristanio, indirizzato al Venezia. Discorso Valentin Carboni: secondo il Corsport l'argentino può partire dall'Inter "solo una cifra davvero monstre".

Postilla sui trentenni e oltre: "nessuna offerta verrà respinta a priori. Se Calhanoglu avesse voluto davvero andare via, con il Bayern Monaco disposto a mettere sul tavolo una proposta di una certa portata, sarebbe stato lasciato andare" chiosa.