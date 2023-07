L'Inter ha scelto Rozzano. L'ufficialità è arrivata ieri con l'accordo firmato con Bastogi per un diritto di esclusiva (valido fino al 30 aprile 2024), "finalizzato a verificare la possibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie all’interno dell’area di proprietà di Infrafin nel Comune di Rozzano". Che tradotto, significa realizzare uno studio di fattibilità.

Questo, puntualizza il Corriere dello Sport, non significa che l'Inter abbia già deciso di abbandonare San Siro, ma senz'altro si tratta di un passo deciso in questa direzione "nonostante viale Liberazione continui a considerare San Siro il proprio piano A, alla luce del fatto che appare ormai scontato che sul Meazza verrà posto un vincolo (nessun nuovo impianto nella stessa area ). Anche il Milan, come noto, si è già mosso , la prospettiva è che i due club, non conviveranno più".