Ieri mattina l'Inter ha sostenuto l'ultimo allenamento della settimana, poi Inzaghi ha concesso qualche giorno di riposo con ripresa fissata per martedì. "Brozovic e De Vrij, invece, nei prossimi tre giorni ne faranno solo uno di riposo e gli altri due si recheranno ad Appiano Gentile: per loro niente vacanze, ma sedute di fisioterapia e lavoro sul campo per superare i rispettivi infortuni al polpaccio" aggiorna l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Lo staff tecnico e medico spera di rivedere il croato in gruppo già martedì o mercoledì, ma c'è la speranza che pure l'olandese possa tornare a disposizione per il big match dell'Allianz Stadium.



Diversa la situazione di Lautaro Martinez, bloccato dal covid prima di raggiungere l'Argentina: il Toro domani si sottoporrà al tampone di controllo. Se sarà negativo, potrà iniziare l'iter per riprendere ad allenarsi. L'Inter spera di riaverlo in tempi brevi per schierarlo titolare contro la Juventus.