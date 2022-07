"Per lui l'Inter non è ancora... la terra promessa, ma Henrikh Mkhitaryan è tutto meno che pentito della scelta di aver abbandonato la Roma per indossare la maglia nerazzurra. Chi pensa che l'operazione Dybala chiusa dai Friedkin gli ha instillato il dubbio di non aver preso la decisione migliore per la sua carriera, si sbaglia di grosso. Anzi, le prime due settimane trascorse alla Pinetina lo hanno già fatto sentire a casa, quasi... in famiglia". Questo quanto scrive il Corriere dello Sport a proposito del talento armeno, sbarcato a Milano qualche settimana fa e già a suo agio nel mondo nerazzurro, nonostante un infortunio da superare. Un ostacolo che si è frapposto tra lui e la miglior condizione atletica, che però sta pian piano arrivando. "Ancora manca qualcosa, ma nessuno fa drammi. Anzi, viene fatto notare che sarebbe anomalo se un calciatore reduce da un infortunio di questo tipo (una recidiva) fosse già in forma - si legge -. Preoccupazioni riguardo a Mkhitaryan, dunque, non ce ne sono e neppure il diretto interessato pare ansioso".