Henrikh Mkhitaryan sempre più verso l'Inter. Anche il Corriere dello Sport sembra ormai aver alzato bandiera bianca in tal senso e, infatti, oggi per quanto riguarda il mercato dei giallorossi il discorso fatto è chiaro: "La Roma investirà quasi tutto il budget della sessione estiva su un grande centrocampista, al quale sarà associato un altro acquisto nel reparto che dovrà sostituire numericamente Mkhitaryan - si legge -. A questo proposito, sono reali i contatti per Ruben Neves del Wolverhampton. Che è assistito da Mendes, vantaggio indiscutibile. Il problema è che sul giocatore è andato forte il Barcellona. La Roma è alla finestra. In Inghilterra piace anche Yves Bissouma, maliano del Brighton, Isco invece non sembra rientrare nei piani del club, anche se svincolato dal Real Madrid. Sul fronte italiano, non è un mistero che la Roma sia interessata a Maxime Lopez del Sassuolo. Frattesi viceversa non è stato mai chiesto, nonostante la percentuale del 30 per cento sulla rivendita".