Come riferisce il Corriere dello Sport, a giorni verrà presa una decisione sulla sede del mini-ritiro di dicembre durante il Mondiale in Qatar. "Sembrava in dirittura d’arrivo l’accordo per un blitz in Arabia Saudita, nella stessa Riad dove il 18 gennaio si disputerà la Supercoppa con il Milan, invece è saltato tutto - si legge -. Al momento, quindi, sembrano tre le opzioni sul tavolo: Turchia, Malta e sud della Spagna (Malaga?)". A breve arriverà la scelta definitiva.