Negli ultimi giorni, la Fiorentina ha incontrato per ben due volte Fali Ramadani per parlare della situazione di Nikola Milenkovic . Il centrale serbo piace tanto all'Inter (e non solo) e sembra essere lui il profilo preferito di Inzaghi in caso di addio di Skriniar. Ma lo slovacco ormai sembra convinto di restare a Milano e così la viola intende provare a non lasciarsi sfuggire il difensore a parametro zero fra un anno.

"Nel corso dell’ultimo faccia a faccia, avvenuto poche ore prima della partenza di Milenkovic per il ritiro in Austria, i dirigenti Barone e Pradè hanno quindi ribadito al giocatore e al suo agente la volontà di trattenere il serbo, con l’obiettivo di renderlo ancora di più un simbolo della squadra (a maggior ragione con il palcoscenico europeo alle porte) al termine di cinque anni già in archivio in maglia viola in cui il difensore è stato protagonista di una crescita costante, sia sotto l’aspetto tecnico sia di leadership nello spogliatoio - si legge sul Corriere dello Sport -. Il tutto a fronte di un rinnovo delle durata di tre anni e di un ennesimo ritocco del salario dopo quello dell’agosto 2021 che già aveva fatto dell’ex Partizan il giocatore più pagato della rosa, con quasi tre milioni di ingaggio: il nuovo accordo, che partirebbe dalla stagione in corso, arriverebbe fino al 2025 e gli consentirebbe di aumentare lo stipendio fino a 3,5 milioni".



Resta in piedi il gentlemen’s agreement che consentirebbe a Milenkovic di lasciare la Fiorentina in caso di offerta congrua da parte di una big, anche di Serie A, però al momento né l'Inter né altre sembrano intenzionate a concretizzare l'affare da circa 15-20 milioni.